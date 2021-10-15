لقاء الجريحين يجمع الأهلي بالاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره الاتفاق مساء غد السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبحث الأهلي ومدربه بيسنيك هاسي عن فوزه الأول هذا الموسم وتغيير سلسلة النتائج السلبية، حيث حقق الفريق خمسة تعادلات متتالية في مستهل مشواره في الدوري تلاها خسارتان متتاليتان أمام الفيحاء والاتحاد.

ويفتقد الاهلي خدمات حارسه الدولي محمد العويس بعد الإصابة التي لحقت به خلال لقاء المنتخب السعودي الأخير أمام الصين بعد أن غادر الملعب منتصف الشوط الثاني، كما يغيب عن المواجهة كل من محمد مجرشي ونوح الموسى إضافة للمدافع معتز هوساوي الذين يواصلون برنامجهم التأهيلي قبل العودة للمشاركة مع الفريق.

على الطرف الآخر يأمل المدرب الوطني خالد العطوي للعودة مجددا لسكة الانتصارات مع فريقه الاتفاق من بوابة الأهلي، حيث إن الاتفاق لم يستطيع تحقيق الفوز بعد انتصاره في الجولة الأولى أمام الباطن بهدفين دون رد تلاها 4 تعادلات مقابل خسارتين، في حين سيكون لقاء الاتفاق بالأهلي الأخير للعطوي بحسب ما أعلنه في المؤتمر الصحفي.

قبل المواجهة:

