لقاء الجريحين يجمع الأهلي بالاتفاق

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ويبحث الأهلي ومدربه بيسنيك هاسي عن فوزه الأول هذا الموسم وتغيير سلسلة النتائج السلبية، حيث حقق الفريق خمسة تعادلات متتالية في مستهل مشواره في الدوري تلاها خسارتان متتاليتان أمام الفيحاء والاتحاد.
ويفتقد الاهلي خدمات حارسه الدولي محمد العويس بعد الإصابة التي لحقت به خلال لقاء المنتخب السعودي الأخير أمام الصين بعد أن غادر الملعب منتصف الشوط الثاني، كما يغيب عن المواجهة كل من محمد مجرشي ونوح الموسى إضافة للمدافع معتز هوساوي الذين يواصلون برنامجهم التأهيلي قبل العودة للمشاركة مع الفريق.
على الطرف الآخر يأمل المدرب الوطني خالد العطوي للعودة مجددا لسكة الانتصارات مع فريقه الاتفاق من بوابة الأهلي، حيث إن الاتفاق لم يستطيع تحقيق الفوز بعد انتصاره في الجولة الأولى أمام الباطن بهدفين دون رد تلاها 4 تعادلات مقابل خسارتين، في حين سيكون لقاء الاتفاق بالأهلي الأخير للعطوي بحسب ما أعلنه في المؤتمر الصحفي.
قبل المواجهة:
- خسر الأهلي آخر مواجهتين وتعادل في خمس قبلها ولم يحقق الفوز هذا الموسم.
- بعد فوزه في الجولة الأولى لم يحقق الاتفاق أي فوز بعد ذلك.
- سجل الأهلي 6 أهداف واستقبلت شباكه 10.
- سجل مهاجمو الاتفاق 12 هدفا واهتزت شباكه 14 مرة.
- يحتل الأهلي المركز الـ14 بعد أن جمع 5 نقاط من سبع جولات.
- جمع الاتفاق 7 نقاط جعلته في المركز الـ 12.
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