صفقات ريال مدريد | جوهرة الملكي الثمينة مطلوبة بشدة في الدوري الإيطالي

يرغب نادي تورينو الإيطالي في الحصول على خدمات مارفين بارك لاعب ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي 2021، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وبحسب الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، فإن تورينو يسعى لتدعيم مركز الجناج الأيمن، من خلال الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ20 عاماً.

يفكر نادي تورينو في الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة، ليكون تعزيز جديد للفريق، حيث من الممكن أن يوافق كارلو أنشيلوتي على رحيل اللاعب، خصوصًا لعدم وجود إمكانية لمشاركته في الموسم المقبل، لهذا خيار الرحيل على سبيل الإعارة سيكون مثالي للغاية من أجل إكتساب خبرة جديدة.

شارك مارفين في 4 مباريات رفقة النادي الملكي خلال الموسم الماضي بجميع البطولات وتمكن من صناعة هدف وحيد.

ويمتلك اللاعب عقدًا مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2022، وفي حال رحل عن الفريق على سبيل الإعارة، فأنه سيتم تمديد العقد معه.