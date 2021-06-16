شكرا لقرائتكم خبر عن كوادرادو : فوز كولومبيا فى افتتاح كوبا - أمريكا دفعة معنوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللاعب الكولومبى خوان جييرمو كوادرادو أنه كان من المهم أن يبدأ منتخب بلاده بطولة كوبا- أمريكا بالفوز، عقب تغلبه فجر الاثنين على الإكوادور بهدف نظيف أحرزه إدوين كاردونا.

وسجل كاردونا هدف اللقاء الوحيد لمنتخب «لوس كافيتيروس» فى الدقيقة 42 من ركلة حرة أمام منطقة جزاء الإكوادور، حيث تبادل الكرة مع كوادرادو، الذى مررها إلى ميجل بورخا داخل المنطقة ليهئ الكرة برأسه لكاردونا المتقدم، والذى يسدد الكرة من لمسة واحدة ترتطم بالأرض وتقفز إلى داخل الشباك على يمين الحارس.

وصرح كوادرادو، بعد المباراة: «كان من المهم أن نبدأ بالفوز، كانت مباراة صعبة للغاية فى ملعب صعب. لم نحظ بالوقت الكافى للاستعداد جيدا للمباراة لعدم توافر الظروف الملائمة للقيام بذلك، لكن ما كان لدينا من تعطش وتطلع للفوز مكننا من إحراز النتيجة وهذا ما يهم».

يذكر أن منتخب كولومبيا يقع فى المجموعة الأولى مع كل من البرازيل وبيرو والأكوادور وفينزويلا