فرج عامر: حدث ما توقعناه.. الحكم تغاضى عن ركلة جزاء ضد طارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى رئيس نادي سموحة، فرج عامر، أن فريقه لم يُحتسب له ركلة جزاء خلال مباراته أمام نظيره الزمالك.

ودوّن فرج عامر، عبر حسابه بموقع فيسبوك، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة:"حدث ما توقعناه والكابتن محمد الحنفي تغاضى عن احتساب ضربة جزاء صحيحة ضد طارق حامد لصالح عبد الكبير الوادي في بداية المباراة، فوضنا أمرنا لله، وما ينفعش اللي بيحصل دة لأن هذا هو التدمير الحقيقي لكرة القدم، اعدلوا واتقوا الله يا تلغوها وتوفروا علينا حرقة الدم".

وأتم رئيس نادي سموحة، تدوينته بـ:"نادر قمر الدولة حكم الڤار استدعى محمد الحنفي حكم المباراة قائلاً: تعالي شوف ضربة جزاء لسموحة وإنذار لطارق حامد وهذا الحديث مُسجلًا، كيف تحدث هذة المأساة كيف نذبح بسكين بارد ويباح دم سموحة".

وهُزم سموحة بهدفين مقابل هدف أمام نظيرهم الزمالك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس ضمن منافسات الجولة 20.