شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي أمام سموحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الخسارة الأولى له هذا الموسم بالدوري المصري الممتاز، وذلك على يد نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة رقم 11.

وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 30 في المركز الثاني، بينما رفع سموحة رصيده من النقاط للرقم 27 في المركز الخامس.

واستمر الزمالك في صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة.

وتعتبر هزيمة الأهلي هي الأولى للفريق في الدوري في ولاية موسيماني، والذي تولى المهمة مطلع أكتوبر من العام الماضي.

جدول ترتيب الدوري