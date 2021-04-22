شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: «قفشة مكنش موجود أمام سموحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لم يظهر بالمستوى المنتظر منه خلال مباراة سموحة.

وكان سموحة حقق الفوز على الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن مؤجلات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي ظهر بمستوى متواضع خلال مباراة سموحة، كان هناك أخطاء من اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني».

وأضاف: «الأهلي لم يكن لديه أي شراسة هجومية في مباراة اليوم، محمد مجدي قفشة، مكنش موجود، حسين الشحات، ظهر على فترات بعد الهدف».

وواصل: «الأهلي مكانش في حالته أمام سموحة، ويجب أن نشيد بأحمد سامي، المدير الفني للفريق السكندري، والذي نجح في غلق المساحات على لاعبي الأهلي، واعتمد على الهجمات المرتدة».