شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر والدوري الإنجليزي والألماني .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الثلاثاء 20-4-2021 عدة مباريات في كأس مصر والدوري الإنجليزي والألماني.

ويستعرض «المصري اليوم» في السطور المقبلة مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة.

يواجه مصر المقاصة نظيره سيراميكا كليوباترا في ثمن نهائي كأس مصر، وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً، وتذاع عبر قناة On time sports.

وتعتبر تلك رابع مباريات ثمن النهائي بعد تأهل كل من بتروجت ووادي دجلة والمصري حتى الآن.

ويستضيف فريق تشيلسي نظيره برايتون ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً، وتذاع على قناة bein sports 1 .

ويسعى تشيلسي لتحقيق الفوز من أجل الصعود إلى المركز الثالث.

ويلعب بايرن ميونخ مع ليفركوزن، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر الدوري الألماني الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءً، وتنقلها قناة bein sports fr 10.