السعودية اليوم / رئيس وزراء ماليزيا يغادر جدة



جدة 23 رجب 1442 هـالموافق 07 مارس 2021 مواس

غادر رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، جدة اليوم إلى المدينة المنورة .

وكان في وداعه بمطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي أمين محافظة جدة، صالح التركي ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا الاتحادية محمود قطان، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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18:04ت م

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