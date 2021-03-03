السعودية اليوم / سمو قائد القوات الجوية يطلع على استعدادات المشاركين في تمرين "علم الصحراء"



الرياض 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية

وستشارك القوات الجوية الملكية السعودية بالتمرين بعدد من الطائرات المقاتلة الحديثة، من نوع (ف - 15 إس أي)، مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

واستمع سموه إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة عن الاستعدادات التي تمت للتحضير للتمرين، وجاهزية الطاقة البشرية والمنظومات.

كما التقى بالمشاركين وحثهم على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من التمرين، بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه، مؤكداً على الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

// انتهى //

16:59ت م

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الرياض 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واساطلع صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية بقاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي اليوم, على استعدادات مجموعة القوات الجويه المشاركه في تمرين علم الصحراء ( 2021)، الذي سينفذ في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال شهر مارس الحالي.وستشارك القوات الجوية الملكية السعودية بالتمرين بعدد من الطائرات المقاتلة الحديثة، من نوع (ف - 15 إس أي)، مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.واستمع سموه إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة عن الاستعدادات التي تمت للتحضير للتمرين، وجاهزية الطاقة البشرية والمنظومات.كما التقى بالمشاركين وحثهم على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من التمرين، بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه، مؤكداً على الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، والحرص على سلامة التنفيذ.// انتهى //16:59ت م0189

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