هل سيتم إيداع الرواتب في أيام العطل الرسمية ؟!

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أوضح نظام (سريع) المعني بالمدفوعات الفورية بين البنوك السعودية بعد التساؤلات عن إمكانية إيداع الرواتب في الأيام المخصص لها حتى وإن توافقت مع أيام العطلة الرسمية الأسبوعية بعد تفعيل نظام الحوالات الفورية؟

حيث صرح ‏‎نظام المدفوعات الفورية (سريع) أنه حالياً يدعم معالجة الحوالات المالية بين الأفراد والشركات، و جاري العمل على معالجة حوالات الرواتب مستقبلاً.

