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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الرقيب أول الغزواني

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الرياض - محمد عبدالله - استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي..

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة، لذوي الرقيب أول حسين بن سالم أحمد الغزواني، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وسأل نائب أمير جازان، الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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