شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سيطرة كاملة للعمالة الوافدة على معارض السيارات في حي الشفا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو يبين سيطرة كاملة للعمالة الوافدة على معارض السيارات في حي الشفا جنوب العاصمة الرياض.

وأظهر المقطع وجود عدد كبير من العمالة الوافدة في معارض السيارات بحي الشفا بطريقة غير نظامية، حيث أن تلك العمالة منهم من يعمد إلى الغش في عملية البيع

وناشد المواطن الجهات المعنية بالتدخل للحد من سيطرة العمالة الوافدة على المعارض واستغلالهم المواطن .