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بالفيديو.. سيطرة كاملة للعمالة الوافدة على معارض السيارات في حي الشفا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو يبين سيطرة كاملة للعمالة الوافدة على معارض السيارات في حي الشفا جنوب العاصمة الرياض.

وأظهر المقطع وجود عدد كبير من العمالة الوافدة في معارض السيارات بحي الشفا بطريقة غير نظامية، حيث أن تلك العمالة منهم من يعمد إلى الغش في عملية البيع

وناشد المواطن الجهات المعنية بالتدخل للحد من سيطرة العمالة الوافدة على المعارض واستغلالهم المواطن .

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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