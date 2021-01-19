شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يصدم المواطنات بقرار غير متوقع عن الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف حساب المواطن، عن الإجراءات المطلوبة التي تمكن المطلقة حديثًا من الحصول على الدعم الشهري من البرنامج.

وأضاف حساب المواطن:" في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى مطلقة ستصبح حالة الأهلية " تابع غير مؤهل " لدى رب الأسرة ولن يتم احتسابك ضمن مبلغ الدعم "، وجاء ذلك ردا على استفسار مواطنة مطلقة.

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.