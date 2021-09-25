851 وظيفة أكاديمية بجامعة الإمام عبدالرحمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، اليوم، موعدا لبدء التقديم في 851 وظيفة أكاديمية وتعليمية بدرجة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مدرس) طرحتها للعام الجامعي الحالي 1443هـ، وذلك عن طريق موقعها الالكتروني. واشترطت للقبول الذي يستمر أسبوعين، أن يكون المتقدم سعوديا وحاصلا على الدرجة العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم على أن يرفق إثبات المعادلة من وزارة التعليم وإرفاقها في نظام التوظيف، وامتداد التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في ذات التخصص المراد التقديم عليه وإرفاقها في نظام التوظيف، وأن يكون المتقدم حاصلا على تقدير جيد جدا فما فوق.



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