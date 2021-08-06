شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" : هطول أمطار على عسير وجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، ‏تنبيهًا متقدمًا يفيد بفرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير وجازان.

وكشف المركز، عن وجود نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وسيول، فيما يشمل أحد رفيدة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، رجال ألمع، محايل، أبها، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، تنومة.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، أبوعريش، صامطة، ضمد، فيفا، هروب، احد المسارحة، صبيا، وذلك حتى الساعة 8 مساءً.