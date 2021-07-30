محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت أذربيجان خلال الـ24 ساعة الماضية 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وتعافي 178 حالة، و3 حالات وفاة. وأفادت وكالة أذرتاج نقلًا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء، أنه تم تسجيل 343 ألفًا و216 إصابة منذ بدء الجائحة، وتعافي 332 ألفًا و752 مصابًا منهم بالعلاج، وتوفي 5022 مريضًا منهم، ويستمر علاج 5 آلاف و442 مريضًا حاليًّا لدى المستشفيات. أذربيجان تسجل 668 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-30 سجلت أذربيجان خلال الـ24 ساعة الماضية 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وتعافي 178 حالة، و3 حالات وفاة. وأفادت وكالة أذرتاج نقلًا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء، أنه تم تسجيل 343 ألفًا و216 إصابة منذ بدء الجائحة، وتعافي 332 ألفًا و752 مصابًا منهم بالعلاج، وتوفي 5022 مريضًا منهم، ويستمر علاج 5 آلاف و442 مريضًا حاليًّا لدى المستشفيات. 30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 05:14 PM خلال الـ24 ساعة الماضية خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت أذربيجان خلال الـ24 ساعة الماضية 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وتعافي 178 حالة، و3 حالات وفاة. وأفادت وكالة أذرتاج نقلًا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء، أنه تم تسجيل 343 ألفًا و216 إصابة منذ بدء الجائحة، وتعافي 332 ألفًا و752 مصابًا منهم بالعلاج، وتوفي 5022 مريضًا منهم، ويستمر علاج 5 آلاف و442 مريضًا حاليًّا لدى المستشفيات. ، أذربيجان تسجل 668 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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