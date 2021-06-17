أخبار السعودية.. جرعة لقاح كورونا الأولى تخفض الوفيات.. وشروط الحج

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021م منها: جرعة لقاح كورونا الأولى تخفض المرض بنسبة 80%، وأبرز 10 أسئلة عن دمج التقاعد والتأمينات، وخياران أمام الموظف ذي الـ20 عامًا بالخدمة إثر التخصيص.

جرعة لقاح كورونا الأولى تخفض المرض بنسبة 80%

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، إن الجرعة الأولى من لقاح كورونا، تخفض المرض الشديد والوفيات بنسبة تزيد على 80% عند معظم الناس.

أبرز 10 أسئلة عن دمج التقاعد والتأمينات

بعد ساعات من موافقة مجلس الوزراء على قرار دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات، تساءل المشتركون حول ضم مدد الاشتراك ومدى تأثير عملية الدمج على المعاش التقاعدي، ونسب الاشتراكات والاشتراك الاختياري.

خياران أمام الموظف ذي الـ20 عامًا بالخدمة إثر التخصيص

كشف نادر الوهيبي مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مصير خدمة الموظف الحكومي الذي أكمل 20 عامًا في الخدمة، ثم تخصص القطاع الذي يعمل فيه.

بطاقة ذكية وتصريح موثق شرطا السماح لأي شخص بالحج

أكدت وزارة الحج والعمرة، الأربعاء، أنه لن يسمح لأي شخص بالقدوم إلى الحج، إذا لم تكن معه بطاقة ذكية وتصريح رسمي موثق.

«إعلانات المشاهير» على طاولة النيابة العامة

نظمت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالنيابة العامة الأربعاء، في مقرها الرئيس بمدينة الرياض وبالتعاون مع وزارة التجارة، النسخة الرابعة من ملتقى «اسأل النيابة»، تحت عنوان «الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي».

«التدريب التقني بالرياض» يعلن مواعيد القبول للعام 1443هـ

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض مواعيد القبول للفصل الأول من العام التدريبي ١٤٤٢-١٤٤٣هـ في كل منشآتها وبرامجها التدريبية لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس في كلتا الفترتين الصباحية والمسائية.

«الجوازات» تدعو القادمين للمملكة غير السعوديين تسجيل اللقاحات إلكترونيًّا

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيًّا قبل وصولهم إليها، من خلال الرابط: 2u.pw/C9Ab2، للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

12شخصًا وراء 65% من المعلومات المغلوطة حول لقاحات كورونا

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، إن 12 شخصًا فقط وراء 65% من المعلومات المغلوطة حول لقاحات فيروس «كورونا المستجد».

إيقاف قطار المشاعر المقدسة لقلة عدد الحجاج

يستمر تعليق قطار المشاعر المقدسة في موسم الحج، للعام الثاني على التوالي؛ نظرا لقلة أعداد الحجاج، بينما تم تجهيز أسطول حافلات حديثة لمباشرة مهام النقل الترددي للحجيج.

سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

رصد خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، تكون سحب (بعضها رعدية ممطرة) عصرًا على المرتفعات.

اقرأ أيضا:

أخبار السعودية اليوم.. كود المباني إلزامي مطلع يوليو

أخبار السعودية اليوم.. 16 مليون جرعة لقاح.. و5 مزايا للتخصيص