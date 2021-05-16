

لندن 3 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واس

سجلت المملكة المتحدة 2,027 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,448,851 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,675.

// انتهى //

23:25ت م

0097



لندن 3 شوال 1442 هـ الموافق 15 مايو 2021 م واسسجلت المملكة المتحدة 2,027 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 7 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,448,851 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,675.// انتهى //23:25ت م0097

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المملكة المتحدة تسجل 2,027 إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.