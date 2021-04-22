شكرا لمتابعة خبر عن شاهد ردة فعل المديفر على قول محمد الحاجي: أتحداك إذا ما تقارن نفسك بالآخرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدى الباحث في العلوم السلوكية والاجتماعية الدكتور محمد الحاجي، الإعلامي عبدالله المديفر إذا لم يكن يقارن نفسه بالمقدمين الآخرين.

ورد المديفر خلال برنامجه "الليوان" :"اذا بدك تنجح ركز على نفسك واترك الناس، وفريقنا بالكامل وليس أنا فقط نشتغل على أنفسنا فقط".

ورد الحاجي على المديفر بقوله: "هذا يتطلب مستوى عالي من النضج والحكمة، لكن في حياتنا اليومية تجد نفسك تقارن نفسك بالآخرين".

وكان الحاجي قد تطرق في حديثه إلى أنه من الخطأ مراقبة المجتمعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تمثل المجتمع بكل فئاته.

وقال: "النزعة البشرية لدى الإنسان تجعله يعرف عن نفسه وفقًا لما يفرقه عن الآخرين وليس بالهوية الجامعة، ما قد يؤدي لانتفاء الأرضية المشتركة بين أبناء المجتمع الواحد".