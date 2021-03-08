صيحات الموضة المناسبة للمرأة العاملة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 مارس 2021 07:47 مساءً - يحتفل العالم في الـثامن مارس من كل عام بيوم المرأة العالمي، وهو اليوم الذي تم اختياره للاحتفال هذه المناسبة، على إثر انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945.

ولأن المراة العاملة تبحث دائماً عن إطلالات مريحة وأنيقة في ذات الوقت، لاعتمادها خلال أوقات العمل، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أجمل صيحات الموضة للمناسبة للمرأة العاملة، من وحي أشهر مدونات الموضة العربيات، لتختاري من بينها ما يناسبكِ لإطلالة أنيقة وعصرية في العمل:



صيحة البليزر الأبيض والأسود من وحي دلال الدوب

صيحة البليزر الأبيض والأسود من دلال الدوب



برزت صيحة البليزر الطويل بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وصُممت العديد من التصاميم منه للمرأة العاملة، إذ يناسب المحجبات وغير المحجبات، لإطلالة نهارية أنيقة في أوقات العمل.

وإذا كنتِ تحبين اللونين الأبيض والأسود اللذين يعد دمجهما من أبرز صيحات موضة الشتاء هذا العام، يُمكنكِ الاستعانة بهذه الإطلالة ببليزر بتصميم عصري وجذاب، اعتمدته مدونة الموضة الكويتية دلال الدوب، التي اختارت بليزر أسود ذي جانبين أحدهما بأكمام وجيوب وياقة عريضة، والجانب الآخر منه عبارة عن حمالة عريضة تتصل بحزام عريض على الخصر، للإغلاق مع الجانب الأول للبليزر، فيما نسقت معه قميص أبيض طويل، مما منحها إطلالة عصرية جذابة.

واعتمدت دلال الدوب مع إطلالتها العصرية للمرأة العاملة، بنطلون أسود مع حقيبة يد من الجلد الأحمر، وإيشارب أبيض.

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صيحة التنورة البليسيه من وحي رهف الشامي

صيحة التنورة البليسيه مع الفيست من رهف الشامي



حققت التنورة البليسيه رواجاً كبيراً وأصبحت من أكثر صيحات الموضة رواجاً في الآونة الأخيرة، وهو ما جعل العديد من المصممين ومدونات الموضة يقمن بتصميمها وتنسيقها مع إطلالات مختلفة، يناسب الكثير منها المرأة العاملة.

ولتنسيق إطلالة مميزة وأنيقة تناسب المراة العاملة بالتنورة البليسيه، يُمكنكِ الاستعانة بإطلالة مدونة الموضة المصرية رهف الشامي، التي اعتمدت التنورة البليسيه باللون البيج الفاتح، مع القميص الأبيض والفيست القصير باللون السيمون الباستيل.

ونسقت رهف الشامي مع إطلالتها، حزام عريض على الخصر باللون البيج، ثم علقت به على جانب الخصر سكارف طويل بتصميم التايجر الأسود، مع حواف باللون السيمون، مما منحها إطلالة عصرية وجذابة.

واعتمدت رهف الشامي مع هذه الإطلالة، حذاء بوت أنيق باللون البيج الداكن، مع إيشارب باللون البيج، ونظارة شمسية ذات عدسات كبيرة سوداء.

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صيحة الكاروهات من وحي مي محمد

صيحة الكاروهات من مي محمد



لاقت صيحة الكاروهات رواجاً كبيراً في شتاء 2021، حيث أبدع مصممو الأزياء في تصميم قطع مختلفة من الملابس تعتمد على صيحة الكاروهات.

ونظراً لأناقة وجاذبية صيحة الكاروهات، يُمكن اعتمادها بعدة طرق في أزياء المرأة العاملة، أبرزها هذه الطريقة من وحي مدونة الموضة مي محمد، التي اعتمدت بليزر طويل مُصمماً من الكاروهات على الصدر والخصر، مع أكتاف وأكمام طويلة باللون الأسود، وجيوب ذات سحابين على جانبي الصدر.

ونسقت مي محمد مع هذه الإطلالة، تنورة سوداء ماكسي طويلة، مع توب أبيض، وإيشارب حذاء بوت ذي رقبة قصيرة بنفس لون التوب.

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صيحة البدلة الرسمية من الفاشينيستا سهى

صيحة البدلة الرسمية من وحي الفاشينيستا سهى



تُعد صيحة البدلة الرسمية من الصيحات التي لا تنتهي على مر السنين، إذ تعد البدلة الرسمية من قطع الأزياء الأساسية داخل خزانة كل امرأة عاملة، سواء كانت تحمل هذه البدلة اللون الأسود بتصميم تقليدي كلاسيكي، أو جاءت بألوان وتصاميم أكثر عصرية وجاذبية.

وإذا كنتِ من النساء التي تُفضل الإطلالة العملية الأنيقة باستخدام البدلة الرسمية، وترغبين في اعتمادها بأسلوب عصري وغير تقليدي، يُمكنكِ الاستعانة بإطلالة الفاشينيستا سهى بالبدلة الرسمية، حيث نسقت بدلة باللون البيج الداكن، مع قميص أبيض وإيشارب أسود وحقيبة كتف بتصميم تايجر باللونين الأبيض والأسود، فيما اعتمدت مع إطلالتها العملية حذاء ذي كعبٍ عالٍ باللون الأسود، مما منحها إطلالة أنيقة ومميزة تناسب أوقات العمل.

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