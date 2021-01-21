زوجة تطلب الخلع: «بيفضفض مع بنت الجيران وأنا موجودة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«بيفضفض مع بنت الجيران وأنا موجودة»، بهذه العبارة وصفت «مي» المعاناة التي تشعر بها مع زوجها بعد مرور 5 سنوات على زواجهما، حتى انتهت علاقتهما بالانفصال وتبدأ الخلافات داخل محكمة الأسرة بـ «مصر الجديدة».

مي: بيتكلم مع بنت الجيران اكتر ما بيتكلم معايا

صفة اتصف بها الزوج عكرت صفو حياتهما، حيث كان دائم الحديث مع الجارة التي تسكن في الشقة المقابلة لهم، «بنت في سن اولاده عندها 19 سنة بيحكي معاها كل حاجة خاصة بحياتنا حتى المشاكل بيحكيها».

ورفض الزوج السماع لنصيحة زوجته صاحبة الـ 33 عامًا، واستمر في افعاله التي ترى أنها السبب الرئيسي في هدم حياتهما: «كان بيثق فيها ثقة عمياء كل مشكلة ياخد رأيها وكان دايما حلها بيزود المشاكل».

خلافات مستمرة دخلت علاقتهما بسبب آراء الفتاة التي كان يستمع لها: «عمري ما شفت راجل بيثق في واحدة اصغر منه كل ده بالطريقة دي كأنها عملت له سحر علشان تدمر حياته».

غيرة تشعر بها الزوجة بسبب الأحاديث المستمرة والتي تستمر بالساعات: «لما كنت بتكلم معاه كان يقولي اتعلمي منها ومن عقلها وحكمتها في التعامل مع المشاكل».

مي: «دمر بيته علشان خاطر واحدة أد بنته»

تكرار الخلافات جعلتها تحاول الحديث مع الفتاة: «لما المشاكل زادت بيني وبين جوزي اتكلمت معاها انها لازم تبعد عننا لكن هى رددت بمنتهى الهدوء خليه هو يبعد عني».

وكان حديث «مي» مع الفتاة بداية تفكيرها في ضرورة الانفصال، «فكرت كتير قبل ما اخد الخطوة دي بس تصميمه انه يخسر بيته بسببها خلاني افكر اني لازم انفصل عنه».

مر ثلاثة أشهر من الحديث مع الفتاة حتى قررت الانفصال عن زوجها واقامة دعوى خلع للاستغناء عن كافة حقوقها المادية مقابل الطلاق، «مكنتش عايزة منه حاجة غير انه يطلقني ولما رفض خلعته».