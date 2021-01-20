الامارات | ميغان تواصل معركتها القضائية ضد صحيفة بريطانية

شكرا لقرائتكم خبر عن ميغان تواصل معركتها القضائية ضد صحيفة بريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت ميغان، دوقة ساسكس، المرحلة التالية من معركتها القضائية ضد شركة «أسوشييتد نيوزبيبرز ليمتد»، أمس، بشأن خطاب أرسلته إلى والدها.

وتقاضي ميغان مجموعة النشر، التي تمتلك صحيفة «ميل أون صنداي» الإنجليزية، وموقعها الإلكتروني «ميل أونلاين»، بسبب مقال أُعيد فيه نشر رسالة بعثت بها إلى والدها، توماس ماركل، في أغسطس 2018، بعد فترة وجيزة من زواجها من الأمير هاري.

ويلجأ محامو الدوقة للقضاء بسبب ما تردد من حدوث سوء استخدام للمعلومات الخاصة، وانتهاك لحقوق الطبع والنشر، وخرق لقانون حماية البيانات، في ما يخص خمسة مقالات في المجمل، نُشرت في فبراير 2019.

ومن المقرر عقد جلسات الأسبوع الجاري، التي ستستمر لمدة يومين، عن بعد.

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