تحذير عاجل لمصابي التهاب المفاصل من الوجبات السريعة والأيس كريم

القاهرة - سمر حسين - صحة

التهاب المفاصل هو مرض شائع بين عدد كبير من الأشخاص، يسبب الشعور بالآلام في العظام وأجزاء أخرى من الجسم، وهناك بعض الفروق بينه وبين مرض هشاشة العظام، إذ أن الأخير هو الأكثر شيوعًا، حيث يتم تشخيص ما يصل إلى 40% من الرجال و47% من النساء بهه خلال العام.

وفي الوقت نفسه، يعد التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي، من الأمراض الالتهابية التي تعتبر من أمراض المناعة الذاتية.

وتظهر الأبحاث أن التخلص من بعض الأطعمة والمشروبات، قد تقلل من شدة الأعراض لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل بشكل عام، فضلاً عن تحسين نوعية حياتهم، حسب موقع «health» الصحي.

أطعمة ومشروبات يجب تجنبها إذا كنت مصابا بالتهاب المفاصل

وخلال هذا التقرير، نستعرض مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها في حال كنت تعاني من التهاب المفاصل:

السكريات المضافة

يجب أن تحد من تناول السكر مهما كان الأمر، وخاصة إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل، وتوجد السكريات المضافة في «الحلوى، الصودا، الآيس كريم»، والعديد من الأطعمة الأخرى.

وكشفت إحدى الدراسات العلمية التي أجريت على 217 شخصًا مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي، أنه من بين 20 نوعًا من الأطعمة، كانت المشروبات الغازية المحلاة بالسكر والحلويات هي الأكثر شيوعًا لتفاقم أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

اللحوم المصنعة والحمراء

تعد اللحوم الحمراء والمصنعة أيضًا من المواد الغذائية التي تساهم في ارتفاع نسب الإصابة بالتهابات المفاصل أيضًا وأعراضها، فقد ثبت أن الأنظمة الغذائية النباتية التي تستبعد اللحوم الحمراء تعمل على تحسين أعراض التهاب المفاصل.

الأطعمة المصنعة

عادة ما تكون العناصر عالية المعالجة مثل الوجبات السريعة والسلع المخبوزة، غنية بالحبوب المكررة والسكر المضاف والمواد الحافظة والمكونات الأخرى التي قد تسبب الالتهاب، وكلها قد تؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل.

الأطعمة الغنية بالملح

قد يكون التقليل من الملح خيارًا جيدًا للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، والروبيان والحساء المعلب، والبيتزا، وأنواع معينة من الجبن واللحوم المصنعة والعديد من العناصر المصنعة الأخرى.