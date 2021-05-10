نسرين طافش عن منزل أجدادها بحي الشيخ جراح فى فلسطين: تم تهجير أهله منه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بمقطع فيديو لمنزل والدها وأجدادها في مدينة صفد بحي الشيخ جراح الذي تم تهجيرهم منه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ فترة، فاجأت المطربة والممثلة الفلسطينية ياسمين طافش جمهورها.

الفنانة الفلسطينية تشارك فيديو لمنزل والدها وأجدادها

وشاركت نسرين طافش مقطع الفيديو على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» وعلقت بالقول:«الفيديو هذا لبيت جدي محمد طافش، وستي زينب حديد، وبيت بابا يوسف طافش في مدينة صفد، حيث تم تهجير والدي و عمره 7 سنين وتهجير أهله منه، وأخذوه بغير حق، وتم تحويله لأوتيل ومقهى، حتى مقتنيات البيت الأثرية عارضينها على الحيطان، وشجرة الزيتون في نص الدار بتشهد من هم أصحاب البيت الحقيقيون».

نسرين طافش: بيوتنا صارت فنادق

وعبرت الفنانة عن حزنها بسبب المأساة التي يتعرض لها حي الشيخ جراح بفلسطين مسقط رأسها قائلة: «الفيديو أبكاني بكاءً مريرًا لأن التاريخ، اليوم، عم بيكرر نفسه أمام صمت العالم، وبكره آلام الناس بتنتسى، والبيوت بتصير أوتيلات، وكافتيريات، والحياة تعود طبيعية وكأن شيئًا لم يكن، ولست من أنصار الصراعات، والحروب، لأنها لا تؤدي إلا إلى الهاوية، وثقافة العنف ما بتولد إلا العنف، وثقافة الكراهية ما بتولد إلا الكراهية، لكن الظلم إحساس بشع».

الشيخ جراح في القدس الطهور

وتمنت الفنانة الفلسطينية أن يعود الحق لأهله وكتبت عبر حسابها: «لطالما كنت مع المحبة، والسلام، والأمل إنه أهل هذه الأرض إللي فيها حاليًا ينعمون بالسلام والأمان، الله يرفع الظلم عنهم، ويرجّع الحق لأصحابه، يا ريت كنت بقدر أعمل أكثر من هيك لأساعد أهلنا بحي الشيخ جراح في القدس الطهور قلب العرب جميعًا، شكرًا عمه أيمن على الفيديو، #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح». نسرين طافش عن انتقادات مشهد الإغماء في المداح: «مكانش فيه مكياج أصلا»

ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية أزمات منذ أكثر من أسبوع بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود وذلك على وقع صدور دعوى قانونية طويلة الأمد ضد عائلات فلسطينية تواجه خطر الإخلاء من منازلها المقامة على أراض يطالب بها مستوطنون «بحسب وكالة رويترز».