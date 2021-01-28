لبنان | رئيس بلدية طرابلس: لوضع حد للمشاكل الاجتماعية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

عبر رئيس بلدية طرابلس رياض يمق عن “أسفه لما وصلت اليه الأمور في محيط ساحة عبد الحميد كرامي النور وسراي طرابلس من اشتباكات بين القوى الأمنية والمتظاهرين ورمي الحجارة والتعرض للممتلكات العامة والخاصة ووقوع إصابات من الطرفين”.

ودعا الدولة بكل وزاراتها واجهزتها الأمنية الى “وضع حد سريع لكل المشكلات الاجتماعية التي يعانيها اللبنانيون عامة والطرابلسيون خاصة”، موضحاً ان “بلدية طرابلس ستكون الى جانب أهلها وشعبها في طرابلس بعد ان حرمت المدينة منذ سنوات من أبسط الحقوق ومقومات العيش الكريم”.