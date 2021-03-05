كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 مارس 2021 05:35 مساءً - جدول المحتوى

1.ما هي الهندباء؟

2.هل شاي الهندباء آمن أثناء الحمل؟

3.هل يمكن أن يحل شاي الهندباء محل الأدوية؟

4.فوائد شاي الهندباء أثناء الحمل

5.تحضير شاي الهندباء

تعتبر عشبة الهندباء من المشروبات العشبية المشهورة، وله العديد من الفوائد الصحية، التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند مأمون خبيرة الطب البديل لتحدثنا عن فوائد الهندباء للحامل وتكشف عن بعض المعلومات المجهولة لدى الكثير.

1.ما هي عشبة الهندباء؟

فوائد الهندباء

الهندباء عشبة. عادة ما تكون الأجزاء العلوية أو الموجودة فوق سطح الأرض للأغراض الطبية. يساعد في تخفيف العديد من الحالات، ولكن لا يزال هناك دليل ضئيل على فعاليته في علاج مثل هذه الحالات. يُزعم أنه يساعد في التغلب على فقدان الشهية، والغازات المعوية، واضطراب المعدة، وحصى المرارة، وآلام العضلات، وآلام المفاصل، والكدمات، وما إلى ذلك، كما يزيد من البول. تستخدمه العديد من الثقافات للحصول على بشرة صحية ولهضم سريع.

2.هل الهندباء آمن أثناء الحمل؟

الحامل

يقول الخبراء إن تناول شاي الهندباء باعتدال ليس ضاراً بالصحة. يمكن للمرأة الحامل تناول هذا الشاي مرة واحدة في اليوم. الاعتدال مهم نوعاً ما. إذا كنت تعانين من أي ردود فعل تحسسية أو لاحظت أي تغيرات في جسمك، فتوقفي عن شرب شاي الهندباء أثناء الحمل، لأنه قد يؤدي إلى العديد من المشاكل.

رغم أن شاي الأعشاب طبيعي، إلا أنه ليست كل الأعشاب آمنة أثناء الحمل. توصي هيئة تنمية الغذاء النساء الحوامل بتجنب تناول المنتجات العشبية دون استشارة اختصاصي الرعاية الصحية. لذلك، من الناحية المثالية، لا يجب أن تشربي شاي الهندباء أثناء الحمل. ومع ذلك، إذا كنت لا تزالين ترغبين في تناوله، فاستشيري معالج أعشاب متمرساً ومدرباً أولاً.

3.هل يمكن أن يحل شاي الهندباء محل الأدوية؟

فوائد الهندباء

رغم أن الأدوية قد حلت محل المكملات الطبيعية، لا يزال الكثير منا يبحث عن الأعشاب والفيتامينات الطبيعية التي توفر الراحة؛ لأن الحمل ليس هو الوقت الذي تعتمدين فيه على الكثير من الأدوية. يعتقد العديد من المعالجين بالأعشاب أن الأعشاب أفضل وأرخص من نظيراتها الطبية. لم يتم إثبات ذلك من خلال البحث، وبالتالي لا يمكن أن تكون جميع العلامات التجارية جديرة بالثقة.

4.فوائد شاي الهندباء أثناء الحمل

الحامل

الهندباء غنية بفيتامين أ والحديد والكالسيوم. تساعد الورقة على تغذية الكبد وتساعد أيضاً في علاج حقنة شرجية خفيفة. عندما يتحدث الناس عن شاي الهندباء، فإنهم يتحدثون عن مشروبين مختلفين، وكلاهما آمن ما لم يعالجه المصنعون بالمبيدات الحشرية أو مبيدات الأعشاب. تشمل بعض فوائد شاي الهندباء ما يلي:

يقلل من وزن الماء فلا يشعر المرء بالانتفاخ، كما أنه يجعله مدراً للبول، ويزيد من إخراج البول.

يعزز صحة الكبد. يشعر المعالج بالأعشاب بأن الشاي له جودة تطهير الكبد. كما أنه يقلل من أعراض أمراض الكبد.

إنه بديل جيد للقهوة. يمكنك زراعة نسختك من الهندباء بدون مبيدات حشرية. بعد نقعها في الماء الساخن، يمكن الاستمتاع بها كبديل للقهوة.

يقال أيضاً إن شاي أوراق الهندباء أثناء الحمل له تطبيقات مضادة للسرطان. تم استكشاف احتمالية كونه مضاداً للسرطان، لكن الدراسات ليست قاطعة.

5.تحضير شاي الهندباء

الهندباء

بمجرد التأكد من أن الهندباء التي نستخدمها خالية من المواد الكيميائية ومبيدات الأعشاب، يمكن الاستمتاع بطهي شاي الهندباء. نحصد النبتة وهي صغيرة، بعد تنظيفها، نصب الماء الساخن عليها، ونصبغها ثم نستمتع بها. نظراً لأن الشاي له طعم مر قليلاً، يمكنك إضافة العسل إليه أو مزجه مع شاي آخر لتقليل المرارة.

في الختام، يعتبر شاي الهندباء بديلاً جيداً للمشروبات المحتوية على الكافيين. يقال إن الشاي غني بفيتامين سي ويقال إنه يقلل من القلق والتوتر، ولكن كل ما عليك هو استشارة الطبيب المختص قبل تناوله.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.