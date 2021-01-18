شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تبدأ تطعيم مواطنيها بلقاحى "سبوتنيك V" وإيبفاك المضادين لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت روسيا أكبر عملية للتطعيم الجماعي الشامل ضد فيروس كورونا مجانًا، وذلك بلقاحي "سبوتنيك V" وإيبفاك كورونا"، وفقًا لما نشرته وكالة تاس الروسية.

وقالت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسى، التي ترأس عمليات مكافحة العدوى، إن كل شيء جاهز للانتقال من التطعيم على نطاق واسع إلى التطعيم الشامل في البلاد، وأن روسيا تملك الموارد الكافية، لتنفيذ التطعيم المجاني للسكان ضد فيروس كورونا.

وفى نفس سياق أكدت أنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين، أنه يجب تنظيم التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا، بشكل يسمح بتكوين المناعة الجماعية لدى السكان مع بداية الخريف، عندما تبدأ أمراض البرد بالانتشار على شكل وباء، وأن التطعيم يمكن أن يغطي في السنة الأولى، 60 ٪ من سكان البلاد.

جدير بالذكر أن عمليات التطعيم في روسيا بدأت يوم 10 ديسمبر عام 2020، وشملت العاملين في القطاع الطبي والمجال التعليمي وكذلك الذين يعانون من أمراض مزمنة، وفئات أخرى من السكان. وفي 13 يناير الحالي، أوعز الرئيس فلاديمير بوتين، بالانتقال إلى التطعيم الشامل.

كما تعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك" تيمنا باسم أول قمر صناعي فى العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.

وكان المركز الفيدرالي الروسى لمكافحة وباء كورونا أوضح فى بيان له اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، ارتفع خلال الـ24 ساعة الماضية بمقدار 22857 حالة، وبلغ 3591066 حالة.