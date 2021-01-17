20 وفاة و578 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت فلسطين 20 حالة وفاة و578 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة بالضفة الغربية و6 حالات في قطاع غزة و2 بالقدس الشرقية.

وأضافت، في بيان، أنه تم تسجيل 250 إصابة في الضفة الغربية و212 في قطاع غزة و116 بالقدس الشرقية.

وبالمقابل أشارت إلى تسجيل 276 حالة شفاء من الفيروس بالضفة الغربية و 360 في قطاع غزة و226 بالقدس الشرقية.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتور مي الكيلة، الأحد، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت وزيرة الصحة إلى وجود 84 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقررت الحكومة الفلسطينية قبل أسبوعين استمرار الإغلاق الجزئي للضفة الغربية لمواجهة انتشار كورونا.