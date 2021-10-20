شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوايده ومترمهوش.. ماء الأرز هيعزز طاقتك ويحسن صحة جهازك الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر مياه الأرز مصدرًا غنيًا لمادة الإينوزيتول، وهو أحد مضادات الأكسدة المعروفة باسم تجديد شباب الشعر، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من التعب المزمن أو الإرهاق، فإن كوبًا من ماء الأرز الذي يتم الحصول عليه من الأرز المطبوخ يمكن أن يساعد في تنشيطك، يمكن أن تكون مياه الأرز بمعادنها التي تساعد على توازن الإلكتروليت في الجسم مفيدة في جميع الأحوال الجوية ويمكن أن تساعدك على الحفاظ على رطوبتك دون فقدان العناصر الغذائية الأساسية.

ووفقا لتقرير لموقع time now news يعتبر الأرز غذاءً شائعًا في جميع أنحاء العالم يشتهر بفوائده على نسبة السكر في الدم وصحة القلب وخصائص الجهاز الهضمي والمزيد، الماء عنصر أساسي للترطيب - ينصح به الخبراء أيضًا لعدد كبير من الأسباب، ولكن عند نقع الأرز في الماء، عادةً ما يتم التخلص من السائل الأبيض المعتم لأنه لا يبدو جيدًا اتضح أن الأمر لا يختلف عن التخلي عن خلطة تحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية الأساسية التي لها فوائد صحية، يمكن أن تكون الجرعة النشوية الغائمة مفيدة لشعرك ومستويات طاقة بشرتك وصحة أمعائك.

فوائد ماء الأرز الصحية

شعر أكثر لمعانًا وصحة: وفقًا لعيادة كليفلاند ، يعتبر ماء الأرز مصدرًا غنيًا للإينوزيتول، وهو أحد مضادات الأكسدة المعروفة باسم تجديد شباب الشعر، بالإضافة إلى ذلك ، فهو مصدر غني بالمغنيسيوم والزنك وفيتامين B و E - وهي عناصر مغذية يمكن أن تكون مفيدة لبشرتك، ومع ذلك، إذا كنت تتعامل مع أي شكل من أشكال الالتهاب ، يحذر الخبراء من استخدام هذا الخليط لتجنب خطر التهيج.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: ماء الأرز مصدر غني بالألياف وهو مكون يعزز حركات الأمعاء الصحية، ويمنع الإمساك وبالتالي يحافظ على الجهاز الهضمي نظيفًا.

معزز للطاقة: بالنسبة لأولئك الذين يتعاملون مع التعب المزمن أو الإرهاق، فإن كوبًا من ماء الأرز الذي يتم الحصول عليه من الأرز المطبوخ يمكن أن يساعد في تنشيطك. لقضاء يوم طويل في العمل أو المدرسة أو للمرح مع الأصدقاء ، اشرب كوبًا من ماء الأرز كل صباح واستمتع بوقود صحي خالٍ من الكافيين.

فوائد مكافحة الشيخوخة للبشرة: الأحماض الأمينية والمعادن ومضادات الأكسدة الموجودة في ماء الأرز يمكن أن يكون لها فوائد مضادة للشيخوخة لبشرتك، مع مرور الوقت ، عندما تبدأ التجاعيد في الظهور ، يمكن للمرء أن يحافظ على مرونة الجلد بجرعة من ماء الأرز.

الترطيب: ماء الأرز بمعادنه التي تساعد على توازن الشوارد في الجسم يمكن أن يكون مفيدًا في جميع الأحوال الجوية ويمكن أن يساعدك في الحفاظ على رطوبتك دون فقدان العناصر الغذائية الأساسية. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل أكبر لمرضى الإسهال الذين يفقدون الكثير من السوائل عندما يكونون على ما يرام ومع ذلك ، يجب التحقق من ذلك مع الطبيب قبل التمرين لتجنب أي مخاطر صحية.