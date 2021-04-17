نصائح  لمرضى الكلى خلال شهر رمضان 

بيروت - نادين محمد - على الرغم من إعفاء المرضى من الصيام، إلا أن الكثير من مرضى الكلى المزمنة يحرصون على الصيام لكنه في المقابل من الضروري لمرضى الكلى استشارة أطبائهم قبل حلول شهر رمضان.

إذا كنت مريضاً بالكلى، فاتبع هذه النصائح الصحية الخمسة لقضاء رمضان بصحة جيدة.

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نصائح لمرضى الكلى في رمضان

لا تتخطَّ السحور

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لا تفوت السحور حتى لو كنت لا تشعر بالجوع. يحتاج مرضى الكلى إلى تناول سعرات حرارية أكثر من الأشخاص العاديين. سيؤدي تخطي السحور أو تناول كميات أقل من الطعام إلى إصابتك بالجفاف والضعف بسرعة؛ لذا يجب تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف مثل الخبز المصنوع من القمح الكامل والسلطة والخضروات والفاصوليا؛ حيث تحافظ هذه الأطعمة على نشاطك طوال اليوم.

لا تفرط في الطعام أثناء الإفطار

تجنب ملء نفسك بدون توقف أثناء الإفطار. قلل من الأطعمة المقلية والسكرية إلى الحد الأدنى.

استبدل بالحلويات الفواكهَ الطازجة أو عصائر الفاكهة.

لا تشرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين (القهوة، الشاي، الكولا) خلال الإفطار.

تناول كميات صغيرة من الطعام بدلاً من تناول وجبة كبيرة مرة واحدة.

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الوقت المناسب للرياضة

يجب على مرضى الكلى عدم ممارسة الرياضة أثناء النهار؛ حتى لا تستنفد مستويات الطاقة لديك وتصاب بالجفاف، والمشي السريع لمدة ساعة بعد تناول الإفطار.

يجب عدم النوم مباشرة بعد تناول وجبة الإفطار؛ حتى لا تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

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تجنب الأطعمة عالية الصوديوم

يجب ألا تتناول الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الصوديوم أو البوتاسيوم أو الفوسفور، وبالنسبة للتمر الذي يعد من أعلى الأطعمة في نسبة البوتاسيوم، ويقبل الكثيرون على الإفراط في تناوله في رمضان إذا كنت ترغب في تناوله فتناول واحدة أو اثنتين فقط في اليوم.

تجنب الأطعمة المصنعة أو المعلبة؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم كمادة حافظة، عليك أيضاً استبدال الأطعمة المقلية بالأطعمة المسلوقة أو المخبوزة أو المشوية. عندما تأكل امضغ الطعام بشكل صحيح قبل البلع.

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لا تنسَ الماء

من الضروري لمرضى الكلى أن يحافظوا على مستوى ترطيبهم تحت السيطرة. الجفاف ضار جداً بالكلى، بل إنه أسوأ إذا كانت الكلى في حالة سيئة.

تناول كمية وفيرة من الماء في السحور ووجبة الإفطار وفي غير أوقات الصيام.

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