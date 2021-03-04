شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ الخثلان يوضح أفضل أوقات الاغتسال لصلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حُكم الاغتسال يوم الجمعة. وقال الشيخ سعد الخثلان، إن الاغتسال للجمعة مستحب استحباباً مؤكداً في قول أكثر أهل العلم. وتابع الشيخ الدكتور سعد الخثلان: “يبدأ وقته من بعد طلوع الفجر ، وأفضل وقت للاغتسال للجمعة قبيل الذهاب للمسجد الجامع”.

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