شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسجل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 12 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 وفاة، فيما تم شفاء 268 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان اليوم الثلاثاء عن التقرير الوبائي ليوم أمس الاثنين - أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 26 ألفا و 596 حالة، بينها 1750 وفاة، و 20 ألفا و 680 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.