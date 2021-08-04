اخبار الخليج

الخارجية الفرنسية تنشر فيديو بمناسبة الذكرى الأولى لانفجار بيروت

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب الخارجية الفرنسية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "بعد عام من وقوع انفجار بيروت في 4 أغسطس 2020... تتذكر فرنسا ضحايا الانفجار وتكن لهم كل التقدير".

وأكدت الخارجية الفرنسية على أن فرنسا تفعل ما في وسعها للوقوف إلى جانب لبنان إلى جانب شركائهم الدوليين، وذلك إثر الكارثة التي تعرضت لها البلاد.

وقالت الخارجية الفرنسية: "نقف مع لبنان وسنظل دائما نقف مع الشعب اللبناني".

ويوافق اليوم الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب في دمار كبير في العاصمة اللبنانية.

ووقع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس العام الماضي، وتسبب في مقتل نحو 200 شخص، بينما تسبب في إصابة الآلاف وخلف حجما هائلا من الدمار في المرفأ والمناطق المحيطة به.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا