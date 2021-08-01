السعودية تلزم الجهات الحكومية ومنشآت القطاعين الخاص وغير الربحي باشتراط التحصين ضد كورونا 

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قالت وزارة الموارد البشرية أنه على كافة الجهات الحكومية اشتراط التحصيل دخول الموظفين والعاملين لديها أو المتعاملين معها لمقر الجهة.

وأضافت الوزارة أنه تقرر "توجيهه للعمل عن بُعد وفقاً لحاجة العمل، مع مراعاة النسبة المحددة لمن يعملون عن بُعد في الجهة، والتي سبق تحديدها في تعاميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

وحتى منتصف الشهر الماضي، قالت وزارة الصحة السعودية إن عدد من تلقوا اللقاحات المعتمدة في المملكة ضد وباء كورونا المستجد وصل إلى 21 مليون جرعة.

وذكرت الوزارة في تغريدتها "أكثر من (21000000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة".