شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وأمريكا يجددان التزامهما بالعمل على محاربة تنظيم "داعش" الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة العسكريةُ الفنيةُ العراقيةُ ونظيرتُها الأمريكيةُ، اليوم الخميس في العاصمةِ الأمريكيةِ واشنطن، اجتماعها الثاني وذلك في إطارِ المحادثاتِ الفنيةِ العسكريةِ الثنائيةِ، ومتابعةِ ما تم مناقشتُهُ في الجلسةِ الأولى لهذهِ اللجنة على ضوءِ نتائجِ الحوارِ الاستراتيجيِّ العراقي - الأمريكي بمرحلتِه الثالثةِ والذي تم عقدُه في العاصمةِ العراقيةِ بغداد في يونيو الماضى.

جدد الطرفانِ التزامهما بالعملِ على محاربةِ داعشٓ الإرهابيةِ ، كما ناقشا مستقبل العلاقة الأمنيةِ الاستراتيجيةِ بين البلدين.

وحضر الاجتماع من الجانبِ العراقي مستشارُ الأمنِ القوميِّ قاسمُ الأعرجي ونائبُ قائدِ العملياتِ المشتركةِ في العراق الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، كما حضره من الجانبِ الأمريكي وزيرُ الدفاعِ الأمريكي لويد اوستن، ونائبُ وكيلِ وزيرِ الدفاعِ العراقى مارا كارلن.