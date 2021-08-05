التعليم تحدد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 على مستوى محافظات الجمهورية

التعليم تحدد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، حالة من الترقب و الإنتظار لإطلاع طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي للنتيجة التي تعد الشغل الشاغل خلال هذه الفترة، هناك بعض الأخبار السارة التي تطمئن من خلالها الطلاب على نتائجهم، منذ يومين فقط أنهى طلاب الثانوية العامة الامتحانات وسط حالة من السعادة والفرحة التي عبر بها الكثير من الطلاب فور خروجهم من اللجان لأنه عام دراسي شاق وطويل مليئ بالصعوبات لكن بكل جهد واجتهاد وصل الطلاب إلى هذه المرحلة لأن لديهم الكثير من الأحلام تتحقق عند النجاح في الثانوية العامة ثم الإلتحاق بما يناسبهم من كليات وجامعات، ننشر لكم عبر التقرير التالي ما وردنا من وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة على مستوى محافظات الجمهورية.

التعليم تحدد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021

خلال الفترة القادمة تؤكد وزارة التربية والتعليم على موعد إلان نتائج طلاب الثانوية العامة، كما وردتنا بعض الأخبار أن النتيجة تظهر في اليوم 15 من شهر أغسطس الجاري حالة الإنتهاء من التصحيح ورصد الدرجات، هناك مراقبة مشددة لجميع لجان الكنترول التي تجرى عمليات التصحيح منعاً للتلاعب لكي يحصل كافة الطلاب على حقوقهم في الدرجات، نحرص على تقديم كل جديد عبر موقعنا دليل الوطن وفور ظهور النتيجة نعلن مباشرةً.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021

يرجى العلم أن من هنا تجدون نتيجة الثانوية العامة و تحصلون عليها برقم الجلوس فقط.

كما متاحة رابط أخر لإستخراج نتيجة الثانوية العامة وكل ما يجب القيام به هو النقر على هذا الرابط وزارة التربية والتعليم.

الدخول على الخدمات الإلكترونية.

اختيار النتائج.

تحديد الشعبة ثم إضافة رقم الجلوس.

الضغط بحث وسوف تظهر النتيجة لكن في موعدها بعد الاعتماد.