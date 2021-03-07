شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ3 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎ وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاحد وجاءت كالتالى: ‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيات للكيلو -البطاطس بـ4 جنيهات -البصل الأبيض بـ 5 جنيهات -البصل الأحمر بـ 7جنيهات -الكوسة بـ6.5 جنيه للكيلو -الجزر بـ5 جنيهات -الخيار بـ5 جنيهات. -الجوافة بـ9 جنيهات ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات للكيلو -الفلفل الرومى بـ 7.5 للكيلوجرام. - الباذنجان الأبيض بـ7.5 حنيه ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيه -الفلفل الألوان بـ17.5 جنيه -الليمون بـ21 جنيها. -الفاصوليا الخضراء بـ24 جنيها. -التفاح السكرى بـ25 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات -اليوسفى بـ9 جنيهات ‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها. ‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها. - البسلة بـ9 جنيهات. -البرتقال بسرة بـ7.5 جنيه.