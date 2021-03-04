شكرا لقرائتكم خبر عن البدء في رفع كفاءة بعض الطرق بقرى مركز فارسكور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الأستاذة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط الأعمال التي تقوم بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور برئاسة اللواء وحيد رضوان، لرفع كفاءة بعض الطرق بعدد من قرى مركز فارسكور وذلك باستخدم بلاط الانترلوك وكشط الطبقة الاسفلتية الناتجة من عمليات التطوير الجارية لبعض المناطق.

وقالت محافظ دمياط إنه من بين هذه المناطق «مخرج الكوبري بفارسكور وطريق مسجد المقابر بالعبيدية، شارع المساكن بكفر ابو عضمة، شارعى مسجد الهوارى وأرض الوقف بقرية ميت الشيوخ، شارع الخضر بقرية شرباص، وقريتى الضهرة والرحامنة».

ووجهت محافظ دمياط باستكمال هذه الأعمال لرفع كفاءة وتطوير الشوارع بالقرى وتنفيذها على المستوى المطلوب، مؤكدة أن المحافظة تسعى إلى إعادة استخدام بلاط الانترلوك وكشط الطبقة الاسفلتية الناتجة من عمليات التطوير لتمهيد وتسوية بعض الشوارع لحين إدراجها بخطط الرصف.