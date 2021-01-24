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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم لكرة اليد وموعد المباراة القادمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
- يلعب منتخب مصر الأحد مع منتخب سلوفينيا فى الساعة السابعة مساءًا ضمن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 والتى تستضيف مصر النسخة 27 من مونديال كرة اليد 2021.
جدول ترتيب مجموعة مصر فى كأس العالم لكرة اليد
|
المنتخب
|
عدد المباريات
|
النقاط
|
مصر
|
4
|
6
|
السويد
|
4
|
6
|
روسيا
|
4
|
5
|
سلوفينيا
|
4
|
5
|
بيلاروسيا
|
4
|
2
|
مقدونيا الشمالية
|
4
|
صفر
مصر وبيلاروسيا