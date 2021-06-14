شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح سوداني جديد بشأن سد النهضة: حل الأزمة سهل جدا وهذا سبب تعقيدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني، رفض ربط مسألة سد النهضة بطرح تقسيم المياه الذي تدعو له إثيوبيا.

وقال الوزير السوداني، في مؤتمر صحفي اليوم، إن خيارات السودان مفتوحة على كل الأصعدة القانونية والسياسية والتعاملات اللوجستية، مؤكدا تمسك بلاده بالتصعيد السياسي والقانوني حيث سيتقدم بطلب لمجلس الأمن، إضافة إلى طرح قضيته للدول الصديقة وكل الدول المعنية، وشدد على أن عرض القضية على الجامعة العربية لا يعني اصطفاف عربي ضد اصطفاف أفريقي، وإنما الأمر لا يعدو أن يكون فقط تسليط الضوء على موقفه وشرحه للبلدان العربية الأفريقية على حد سواء.

وأشار عباس إلى أن موقف السودان من الاتحاد الأفريقي لم يتغير، وتابع: «لكن لا يمكن للاتحاد أن يستطيع حل هذه المسألة بمفرده، لذا يحاول السودان تجميع كل الأطراف المساعدة لحل قضية السد».

ولفت الوزير السوداني إلى أن وفود الاتحاد الأفريقي التي زارت السودان مؤخرا لم تطلب مزيدا من المعلومات، لكنهم طرحوا أفكارا.

ووصف عباس حل قضية سد النهضة بالسهل جدا، وإنما عقَّد أمر حله عملية تسييس موضوعه بأكثر مما يحتمل، مضيفا: «على الرغم من أن السودان أكثر الدول الثلاثة إلى جانب مصر وإثيوبيا تأثرا بهذا السد، إلا أنه لا زال عند موقفه في الحفاظ على أن تستفيد إثيوبيا من مشروع السد، شريطة أن يتم التوقيع على اتفاق التوافق خاصة، بالإضافة إلى تأثره بشكل مباشر من قيام السد نسبة لقربه من حدوده وخزان الروصيرص حيث يبعد عنه فقط 200 كم، في حين يبعد عن السد العالي في مصر 2000 كم، كما أنه يقع إلى اقصى الغرب على الحدود الإثيوبية».