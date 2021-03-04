شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تعلن عن فرص وظيفية للهيئة التدريسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، فتحها باب التوظيف للهيئة التدريسية في الجامعة للعام الجامعي 2021-2022، حيث ستقوم الجامعة بالتعاقد مع أستاذة مشاركين أو حاصلين على الأستاذية في اللغة العربية، وذلك في تخصصات النحو والبلاغة والنقد والأدب واللسانيات بفروعها (الحاسوبية...) وكذلك في تخصصات الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم التاريخ والآثار وتحقيق المخطوطات والخط العربي.

بالإضافة إلى الدراسات الإسلامية في التخصصات الآتية: القرآن الكريم وعلومه والحديث والسنة والفقه الإسلامي وأصوله، كما فتحت الجامعة باب الترشح للهيئة التدريسية في اللغات العبرية والروسية والفارسية.

وحددت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية شروط الترشح في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب في التخصصات أعلاه، والخبرة الكافية في التدريس والبحث العلمي، بالإضافة إلى الإلمام بوسائل وتقنيات التعليم الحديثة. ويبدأ استقبال طلبات الترشح مرفوقة بنسخة من المؤهل العلمي والسيرة الذاتية اعتباراً من يوم 3-3-2021 عبر البريد الإلكتروني [email protected]