شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الاتحادي: تعافي الاقتصاد الأمريكي كان متواضعا في الأشهر الأخيرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر الاحتياطي الاتحادي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول عند 120 مليار دولار.



وذكر البنك المركزي في بيانه الصادر اليوم الأربعاء أن تعافي الاقتصاد الأمريكي ووتيرة التوظيف كانا متواضعين في الأشهر الأخيرة نتيجة الزيادة الحادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.



وأضاف البنك أن ضعف النشاط الاقتصادي كان متركزا في القطاعات التي تأثر معظمها بتداعيات جائحة "كورونا"، ومن بينها المطاعم والفنادق والتجزئة والطيران وغيرها.



ولم يحدث الاحتياطي الاتحادي أي تغيير في سياسته النقدية في يناير/كانون الثاني الجاري معتمدا على توقعات متفائلة بتحسن الاقتصاد في وقت لاحق هذا العام بدعم توزيع الملايين من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.