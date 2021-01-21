شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار تجاري صيني لساكن البيت الأبيض الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركات الاتصالات تشاينا يونيكوم هونج كونج وتشاينا موبايل وتشاينا تليكوم الخميس إنها طلبت من بورصة نيويورك مراجعة قرارها بشطب شهادات الإيداع الأمريكية لها. ورأى مراقبون أن توقيت الطلب يوحي بالاختبار الصيني للإدارة الأمريكية الجديدة، حيث يأتي في أول يوم من دخول بايدن إلى البيت الأبيض كرئيس جديد للولايات المتحدة.

وشطبت بورصة نيويورك، بعد بعض التذبذب، شركات الاتصالات الصينية الثلاث في وقت سابق من الشهر الجاري، عقب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حظر على الأمريكيين الاستثمار في الشركات العامة التي تعتبرها واشنطن على صلة بالجيش الصيني.

وأدى الحظر الأمريكي إلى تداعيات أوسع نطاقا على الشركات، إذ باع المستثمرون الأمريكيون سريعا حصصهم وحذفت شركات المؤشرات الأسهم من مؤشراتها القياسية.

وحذفت شركات المؤشرات إم.إس.سي.آي وفوتسي راسل وستاندرد آند بورز داو جونز شركات الاتصالات من مؤشراتها القياسية هذا الشهر، مما محا 5.6 مليار دولار من القيمة المجمعة لأسهمها المتداولة في هونج كونج.

وقالت الشركات إن المراجعة التي ستجريها بورصة نيويورك مقررة في غضون 25 يوما من إفصاحاتها الصادرة يوم الأربعاء، وإنها طلبت سريان تعليق التداول على أسهمها لحين الانتهاء من النتيجة.