شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يستند على دعم هام -تحليل صباحي- 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 1٫777 ريال، وذلك بعدما تلقى دعما قويا عند مستوى 1٫65 ريال، في ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ارتفاع السهم في الأجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 1٫90 ريال كمستوى أول ثم 2٫10 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1٫65 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.72 وبين مستوى المقاومة هو 1.90 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد