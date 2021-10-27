شكرا لقرائتكم خبر شراكتان استراتيجيتان لدعم تطوير الأعمال بالعلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، شراكتين استراتيجيتين لدعم عملية تطوير الأعمال بالعلا، مع انتقالها من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، بعد إطلاق مخططها الرئيس في أبريل 2021.

وستعمل هذه الاتفاقيات الموقعة مع شركة «آيكوم» AECOM في كاليفورنيا، وتحالف فرنسي يضم أسيستيم Assystem وإيغيس Egis وسيتيك Setec على تحديد جدول زمني شامل للتطوير، يعتمد على ثلاث مراحل سيتم تنفيذها على التوالي في الفترة التي تسبق حلول عام 2035.

وتتجاوز قيمة تطوير المرحلة الأولى 57 مليار ريال (15 مليار دولار)، حيث سيتم استثمارها في منطقة العلا التاريخية الممتدة بطول 20 كم. وتتضمن المرحلة ذاتها عددا من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية في خمس مناطق فريدة، إضافة إلى التركيز على قطاعات البنية التحتية والضيافة والفنون والثقافة والتنمية الاجتماعية والمجتمعية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو المدني «تعتبر هذه الشراكات الاستراتيجية الجديدة ضرورية للغاية من أجل ترجمة طموحنا الهادف إلى إرساء معيار عالمي للسياحة المستدامة. وسيلعب شركاؤنا الجدد دورا فاعلا في مساعدتنا لتطوير خطة مفصلة ومعتمدة. ومع أن تركيزنا ينصب على المرحلة الأولى، سنكثف نهجنا المتكامل لتطوير المرحلتين الثانية والثالثة لزيادة أعداد الزوار، والحفاظ على التزايد المنتظم للسياح على المدى الطويل.

وأضاف «في الوقت الذي نقوم فيه بتطوير البنية التحتية والأصول الأخرى التي ستؤدي إلى ترسيخ مكانة العلا كمركز رائع للأعمال وبوابة لوجيستية لمنطقة شمال غرب المملكة، سنكون بحاجة إلى شركاء عالميين مثل هذه الشركات التي ستعمل معنا لفترة طويلة، لاسيما وأنها تشاطرنا رغبتنا لجلب الكثير من المنافع لسكان العلا، وتطوير تجارب ستظل خالدة في أذهان الزوار».

وستسهم هذه الشراكات في تسريع فرص الأعمال والاستثمار بدءا من العام المقبل 2022 وخلال السنوات اللاحقة، كما ستعمل على إظهار وتيرة التقدم المحرز في تحول العلا إلى وجهة مسؤولة ومستدامة وشاملة للمجتمع.

30 ألف موقع تاريخي

وقالت رئيس مجلس إدارة آيكوم لارا بولوني «تعد العلا أحد أكبر مشاريع التطوير وأكثرها تعقيدا على مستوى العالم، وتضم أكثر من 30 ألف موقع تاريخي مهم، ويبلغ عدد سكانها 46 ألف نسمة؛ لذا فإننا نشعر بالحماسة للمشاركة في بناء إرث العلا، حيث نقوم في «آيكوم» بتنظيم الموارد العالمية في إطار علاقة من الشراكة الدائمة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتحويل العلا إلى متحف حي بمواصفات راقية وبمعايير استثنائية”.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم «إيكوم» مجموعة من الخدمات المتكاملة في أربعة مجالات رئيسة، ومنها مكتب تسليم المشاريع الذي سيعمل مع الهيئة لتنفيذ أفضل الممارسات، وإنجاز متطلبات المشاريع بدءا من مرحلة التصميم وصولا إلى البناء والتشغيل.

توفير الاحتياجات الهندسية

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيغيس» لوران جيرمان، متحدثا بالنيابة عن التحالف الفرنسي»إن شركاتنا الثلاث المهمة سيتيك وإيغيس وأسيستيم، ستعمل مجتمعة كمشروع مشترك، وبطريقة موحدة، مع إظهار التزامها وحرصها على إبراز قدراتنا لإنجاز هذه المهمة. وبما أننا نرتبط بعلاقات تاريخية في مجتمع الأعمال السعودي، فإننا نشعر بحماسة عالية للمشاركة في تطوير العلا».

وسيخصص التحالف فريقا أساسيا في العلا، بما في ذلك المتخصصون الفنيون القادرون على توفير الاحتياجات الهندسية المطلوبة، ومجموعة من الخبراء الدوليين لسد أي فجوات معرفية، وتقديم منظور جديد لتسليم المشاريع في المواعيد المحددة وعن طريق اتباع نهج منسق. وستساعد خطط العمليات طويل الأجل، على تسليم المشاريع المهمة للغاية بمنطقة العلا في الوقت المحدد.