شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع رغم استقرار العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس رغم استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ووقع المعدن النفيس تحت وطأة الضغوط بعد صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض إلى 385 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 399 ألف طلب في الأسبوع قبل الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر عند 382 ألفا.



وسجل الميزان التجاري الأمريكي عجزا قدره 75.7 مليار دولار في يوليو/تموز مقارنة بتوقعات أشارت إلى تسجيل عجز قدره 74.2 مليار دولار.



وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مع تجاوز عدد الإصابات 100 ألف حالة يوميا الأمس الأربعاء.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:20 بتوقيت جرينتش عند 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 19:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1806.8 دولار للأوقية.