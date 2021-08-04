شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: 3 آلاف حصلوا على سياراتهم الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نستهدف تسليم 1700 سيارة جديدة للمواطنين المستفيدين خلال شهر أغسطس 2021 نعمل على تيسير الإجراءات والتذليل الفورى لأى عقبات.. لتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين

أكد أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بمواصلة العمل على تيسير إجراءات الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، على ضوء ما يتكشف خلال التطبيق العملى فى ظل ما تشهده من إقبال متزايد؛ بما يُسهم فى التذليل الفورى لأى عقبات، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وقد حصل ٣ آلاف مواطن على سياراتهم الجديدة منذ بدء التسليم فى أبريل إلى نهاية يوليو ٢٠٢١، وتحملت الخزانة العامة للدولة خلال هذه الفترة نحو ٧٣,٣ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر، لافتًا إلى أننا نسعى، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، إلى تسريع وتيرة العمل بهذه المبادرة الرئاسية خلال المرحلة المقبلة، ومن المقرر تسليم ١٧٠٠ سيارة جديدة للمستفيدين خلال شهر أغسطس ٢٠٢١؛ على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر، ورفع الأعباء عن المواطنين بمساعدتهم على اقتناء سيارات متطورة وموفرة اقتصاديًا بحوافز وتسهيلات ائتمانية.

وأضاف أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، أنه تم حتى الآن تخريد ٣٤٧٢ سيارة قديمة، وقد تلقت المبادرة ٢١٧ طلبًا لإحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، بمحافظات المرحلة الأولى: «القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر» عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة الرئاسية: www.gogreenmasr.com، و٣٠١ طلب لسيارات المنطقة الحرة ببورسعيد، وذلك منذ فتح باب التسجيل لسيارات المنطقة الحرة ببورسعيد فى إطار المبادرة في ٤ يوليو ٢٠٢١.

أشار إلى أن الجهات المشاركة فى المبادرة من الحكومة والقطاع المصرفى وشركات إنتاج السيارات، وشركات التأمين، حريصة على تذليل كل العقبات أمام المواطنين الراغبين في الانضمام للمبادرة، وتقديم التيسيرات لهم من أهمها: تسهيل إجراءات الاستعلام الائتمانى بالبنوك؛ بما يُساعد فى تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحد من حالات الرفض لعدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل، من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكترونى للمبادرة لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالى، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضى.

فيما قال أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إنه تم إرسال رسائل نصية لأصحاب الطلبات غير المكتملة الراغبين فى الانضمام لمبادرة «إحلال المركبات المتقادمة»؛ حتى يتسنى لهم استيفاء بياناتهم، وإخطارهم بأنه فى حالة عدم استكمال الإجراءات المقررة قبل نهاية أغسطس ٢٠٢١، سيتم إلغاء طلباتهم، مؤكدًا أن فريق الدعم الفنى يواصل عمله بكل جدية فى الرد على أى استفسارات يتم تلقيها من المواطنين سواءً عبر صفحة المبادرة الرئاسية بالفيسبوك، أو الخط الساخن: «١٥٧٠٧»، على مدار ١٤ ساعة يوميًا.