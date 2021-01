رولزرويس تبدأ بتطوير أول موديل كهربائي للعلامة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت- رولزرويس أعلنت مسبقًا في 2017 عن تجاهلها للمحركات الهجينة وانتظارها لتطور التقنيات الكهربائية بشكل كافي لطرح أول موديل كهربائي بالكامل للعلامة البريطانية.

كما اعترفت رولزرويس في 2018 بأن الطلب الصيني المرتفع على السيارات الكهربائية سيضطلع بدور رئيسي في التسريع من الخطط الكهربائية للشركة، مع عدم الكشف عن أي تفاصيل محددة وقتها.

والآن أشار تقرير جديد من Autocar بتطوير رولزرويس لأول موديل كهربائي إنتاجي للعلامة، مع توقعات بالكشف عن تفاصيل أولية قبل نهاية 2021، ولكن لا تتوقعوا تدشين السيارة نفسها قبل أعوام.

ووضح التقرير أن رولزرويس طورت بالفعل نسخة كهربائية اختبارية لفانتوم، ولكن لا توجد نوايا لطرح السيارة، وإنما الهدف منها إجراء التجارب التقنية فحسب، مع استهداف رولزرويس لطرح موديل كهربائي جديد كليًا بالاسم التجاري المسجل “سايلنت شادو”، أو الظل الصامت، إشارة إلى المحركات الكهربائية بدون صوت.

تصميم السيارة الإنتاجية سيكون مستوحى من سيارة 103EX الاختبارية الجذابة التي تم تدشينها في 2016، وتشير التقارير إلى مشاركة بعض تقنيات ومحركات بي ام دبليو الكهربائية، تحديدًا سيارات iX وi7 الكهربائية القادمة.

