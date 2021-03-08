أول تعليق لسهر الصايغ بعد طرح البوستر الرسمي لـ"الطاووس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفاعلت الفنانة سهر الصايغ، مع طرح الجهة المنتجة لمسلسل "الطاووس" بوستر العمل، استعدادا لعرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشرت "سهر" البوستر الرسمي عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بسم الله توكلنا على الله.. الطاووس.. رمضان 2021 ".

وكانت سهر الصايغ، قد ظهرت على البوستر الرسمي للعمل بجانب الفنان جمال سليمان وسميحة أيوب.

مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، فرح الزاهد، وسيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.