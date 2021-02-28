شكرا لقرائتكم خبر عن ألبوم جاستين بيبر الجديد يتضمن 16 أغنية و"دى جى" خالد أبرز المتعاونين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق النجم العالمي جاستين بيبر، طرح ألبومه الجديد الذى يأتي بعنوان Justice بعد طول غياب عن الساحة الفنية بالمشاركة بألبومات بسبب الإغلاق الذي شهده العالم خلال الفترة الأخيرة إثر تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لتقارير أجنبية نقلتها صفحة الفن الشهيرة worldmusicawards، فإن ألبوم النجم العالمي الجديد سيصدر يوم 19 مارس المقبل، وسيضم حوالى 16 أغنية متنوعة الأشكال، حيث سيتعاون مع عدد كبير من نجوم الموسيقي، أبرزهم دي جي خالد، الذى سبق وتعاون معه في أغانى سابقة، بالإضافة إلى كل من "بورنا بوي، وبيني بلانكو، وشانس ذا رابر، ودانيال سيزر، ودومينيك فيك، وجيفيون إيفانز".

يأتى هذا فيما، كان جاستين بيبر، قد كشف عن عشقه لرياضة البيسبول من خلال صورة جديدة نشرها عبر حسابه على موقع انستجرام، والتى ظهر فيها وهو يلعب رياضته المفضلة، فيما اكتفى بالتعليق على الصورة بواسطة إيموشن يعكس حبه لتلك اللعبة.

من ناحية أخرى، استطاع النجم الشهير جاستين بيبر، أن يبهر قطاعا كبيرا من معجبيه حول العالم، وذلك من خلال حفله الافتراضى الأخير الذى احياه بالتزامن مع عيد الحب على منصة " تيك توك "، خاصة بعدما أشارت التقارير إلى أن النجم الشهير الذى يتمتع بشعبية جارفة حول العالم استطاع أن يحقق رقما قياسيا مذهلا بهذا الحفل.